"حساب المواطن" يودع 1.8 مليار ريال للمستفيدين السعوديين عن شهر أبريل

أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والخمسين 10.3 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 116 مليار ريال منها مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

مادة اعلانية

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، في بيان، أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالا.

وأضاف الهاجري أن عدد أرباب الأسر بلغ أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% وشكل الذكـور المستقلين 55% موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.