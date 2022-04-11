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ألمانيا تحظر وصول بنك VTB الروسي لأصوله وموارده في وحدته الأوروبية 

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روسيا و أوكرانيا

ألمانيا تحظر وصول بنك VTB الروسي لأصوله وموارده في وحدته الأوروبية

أكدت أن المدخرين في البنك سيتمكنون من الحصول على أموالهم

دبي - العربية.نت

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قالت هيئة الرقابة المالية الألمانية، إنه في أعقاب العقوبات الجديدة، بات محظوراً على البنك الروسي VTB، أحد أكبر البنوك المملوك للحكومة الروسية، إعطاء أية تعليمات لوحدته الأوروبية ومقرها فرانكفورت.

وأضافت أنه لا يمكن للبنك أيضا الوصول إلى الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الموجود فيها.

وأشارت الهيئة إلى أن المدخرين الذين لديهم ودائع في الوحدة الأوروبية لـVTB سيظل بإمكانهم الوصول إلى أموالهم.

وكان الاتحاد الأوروبي اعتمد رسمياً يوم الجمعة عقوبات جديدة ضد روسيا، والتي ستحظر مجموعة من الواردات وأيضاً تحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية، بما في ذلك VTB.

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