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أوكرانيا: قادرون على تصدير 600 ألف طن من الحبوب والبذور الزيتية شهريا

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صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا(آي ستوك)
صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: قادرون على تصدير 600 ألف طن من الحبوب والبذور الزيتية شهريا

قياسا على 6 ملايين طن قبل اندلاع الحرب

كييف - رويترز 

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قال اتحاد تجار الحبوب الأوكراني (يو.جي.إيه)، اليوم الاثنين، إنه في ظل إغلاق موانئ البحر الأسود، تستطيع أوكرانيا تصدير 600 ألف طن من الحبوب والبذور الزيتية شهريا، ولكنها قد تزيد طاقتها التصديرية إلى مليوني طن.

اعتادت أوكرانيا على تصدير جميع الحبوب والبذور الزيتية تقريبا عبر الموانئ البحرية ولكنها الآن مجبرة على إيجاد طرق جديدة إذ أن موانئها أغلقت بسبب الغزو الروسي.

وقبل الحرب، كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية شهريا، بينما تراجعت الصادرات إلى 300 ألف طن في مارس/آذار.

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