الجزائر تطرح مناقصة لشراء قمح لين للشحن إلى مينائين فقط

قال متعاملون أوروبيون إن الديوان المهني للحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في الجزائر، طرح مناقصة دولية لشراء القمح اللين (قمح الطحين) للشحن إلى ميناءين فقط.

وأضافوا أن المناقصة تطلب كمية إسمية 50 ألف طن من قمح الطحين، لكن الشحن لميناءين فحسب قد يدل بشكل عام على أن عملية الشراء ربما تكون لكمية أصغر.

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والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم غد الثلاثاء الموافق 12 أبريل على أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 13 أبريل.

والقمح مطلوب للشحن على فترات مختلفة من مناطق التوريد الرئيسة التي تشمل أوروبا، وهي بين الأول من مايو والعاشر من الشهر ذاته، و11 مايو و20 من الشهر نفسه وبين 21 مايو و31 من الشهر عينه والأول من يونيو والعاشر منه وبين 11 يونيو و20 من الشهر ذاته وبين 21 من يونيو و30 من الشهر نفسه.

وإذا كان المنشأ أميركا الجنوبية أو أستراليا، فسيكون القمح مطلوبا للشحن قبل ذلك بشهر.

ويجب تفريغ شحنات القمح في مينائي مستغانم وتنس.