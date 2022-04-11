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سعر الدولار في مصر يسجل 18.46 جنيه

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الدولار والجنيه المصري
سعر الدولار في مصر يسجل 18.46 جنيه
اقتصاد مصر

سعر الدولار في مصر يسجل 18.46 جنيه

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر الحكوميين سجل 18.37 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع

دبي - العربية.نت

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سجل سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه في تعاملات اليوم الاثنين، بمقدار 7 قروش في بنكي الأهلي ومصر.

وصعد سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر الحكوميين إلى 18.37 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع مقارنة بمستوى 18.30 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع في تعاملات أمس الأحد.

ويشهد سعر صرف الدولار ارتفاعا منذ الأربعاء الماضي من 18.23 جنيه للشراء و18.33 جنيه للبيع.

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وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% في 21 مارس/آذار، لمواجهة الضغوط التضخمية المستوردة بسبب أوضاع الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت بنهاية مارس إلى 37.082 مليار دولار من 40.994 مليار في نهاية فبراير/شباط.

واستمرت الاحتياطيات أعلى قليلا من 40 مليار دولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة مع تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة في أعقاب الهدوم الروسي على أوكرانيا.

ومصر مستورد كبير للقمح من روسيا وأوكرانيا، وكلا البلدين مهمان لقطاع السياحة في مصر.

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