.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مجموعة السكك الحديدية الروسية تتعثر عن سداد دفعة فوائد عن سنداتها

  • الخط
اقتصاد روسيا

مجموعة السكك الحديدية الروسية تتعثر عن سداد دفعة فوائد عن سنداتها

بعد انقضاء فترة السماح البالغة 10 أيام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

باتت مجموعة السكك الحديدية الروسية في حكم المتعثرة عن دفع سندات مستحقة في 14 من الشهر الماضي بعد انقضاء فترة السماح البالغة 10 أيام.

ويأتي ذلك بعد أن فشلت "السكك الحديدية الروسية" في الوصول إلى حاملي السندات بفعل التزامات الامتثال القانونية والتنظيمية داخل شبكة البنوك المراسلة.

ومن المقرر أن يتم تفعيل مقايضات التخلف عن السداد ودفعها إلى حاملي السندات.

رئيس "الوطنية للتعليم" للعربية: 3 أسباب ساهمت في نمو الأرباح خلال الربع الثاني قصص اقتصادية سوق السعودية رئيس "الوطنية للتعليم" للعربية: 3 أسباب ساهمت في نمو الأرباح خلال الربع الثاني

وكان الكرملين قد أكد أن احتمال تعثر روسيا عن سداد ديونها موجود من الناحية النظرية فقط في ظل العقوبات الغربية على موسكو، ولكنه لا يعتبر تعثرا حقيقيا.

وأضاف أن لدى روسيا جميع الموارد اللازمة لخدمة ديونها، وليس هناك أي سبب حقيقي لتخلف الدولة عن سداد المستحقات المترتبة عليها، إلا أن بنكا أجنبيا رفض تمرير مدفوعات موسكو من الفوائد على سندات اليوروبوندز المستحقة في 2022 و2024 مما اضطرها لدفع هذه الفوائد البالغة نحو 650 مليون دولار بالروبل، بحسب وزارة المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أجواء رمضان تعود إلى الأردن بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية أجواء رمضان تعود إلى الأردن بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية
اكتشف المزيد