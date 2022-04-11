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معدل التضخم في الصين يرتفع 1.5% خلال مارس

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اقتصاد الصين

معدل التضخم في الصين يرتفع 1.5% خلال مارس

أسعار الخضروات الطازجة ارتفعت 17.2%

دبي - العربية.نت

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ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلكين بالصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 1.5% على أساس سنوي في مارس الماضي.

وكان الرقم أعلى من النمو بنسبة 0.9% على أساس سنوي المسجل في فبراير الماضي.

وأظهر تفصيل البيانات أن أسعار المواد الغذائية شهدت تقلصا إلى 1.5% على أساس سنوي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 0.28 نقطة مئوية، وفقا لما ذكرته دونغ لي جيوان الإحصائية في الهيئة، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

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وعلى وجه التحديد، انخفض سعر لحم الخنزير، وهو لحم أساسي في الصين، بنسبة 41.4% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 42.5% قبل شهر.

مع ذلك، أظهرت البيانات أن أسعار الخضروات الطازجة، التي انخفضت بنسبة 0.1% في فبراير الماضي، شهدت زيادة بنسبة 17.2% مارس الماضي.

وقالت دونغ إن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت 2.2% عن العام السابق، مما ساهم بنحو 1.77 نقطة مئوية في نمو مؤشر أسعار المستهلكين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وهو نفس المستوى الذي كان عليه قبل شهر.

وأظهرت البيانات أيضا أن مؤشر أسعار المنتجين في البلاد، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 8.3% على أساس سنوي في مارس الماضي.

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