معدل التضخم في الصين يرتفع 1.5% خلال مارس

ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلكين بالصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 1.5% على أساس سنوي في مارس الماضي.

وكان الرقم أعلى من النمو بنسبة 0.9% على أساس سنوي المسجل في فبراير الماضي.

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وأظهر تفصيل البيانات أن أسعار المواد الغذائية شهدت تقلصا إلى 1.5% على أساس سنوي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 0.28 نقطة مئوية، وفقا لما ذكرته دونغ لي جيوان الإحصائية في الهيئة، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

وعلى وجه التحديد، انخفض سعر لحم الخنزير، وهو لحم أساسي في الصين، بنسبة 41.4% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 42.5% قبل شهر.

مع ذلك، أظهرت البيانات أن أسعار الخضروات الطازجة، التي انخفضت بنسبة 0.1% في فبراير الماضي، شهدت زيادة بنسبة 17.2% مارس الماضي.

وقالت دونغ إن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت 2.2% عن العام السابق، مما ساهم بنحو 1.77 نقطة مئوية في نمو مؤشر أسعار المستهلكين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وهو نفس المستوى الذي كان عليه قبل شهر.

وأظهرت البيانات أيضا أن مؤشر أسعار المنتجين في البلاد، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 8.3% على أساس سنوي في مارس الماضي.