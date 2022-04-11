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"الصناعة" السعودية تطرح 13 موقعاً للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بالمزاحمية

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وزارة الصناعة والثروة المعدنية جديد
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
اقتصاد السعودية

"الصناعة" السعودية تطرح 13 موقعاً للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بالمزاحمية

إعلان المنافسة وإيضاح شروط ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين عبر "منصة تعدين"

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن طرح 13 موقعا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض عن طريق المنافسة، حيث تستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف الوزارة من هذا الطرح إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء، لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح، وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين، لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، وذلك تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وذكرت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر "منصة تعدين"، حيث ستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناء على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة.

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ويبدأ استيفاء متطلبات التأهيل في الـ13 من أبريل الجاري، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، وأخيرا إطلاق عملية المزايدة على المواقع المخصصة.

يُذكر أن الوزارة عملت على مراقبة وتنظيم موقع المجمع والتأكد من أن الأعمال المنفذة لا يترتب منها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سَنّ الضوابط وفرض العقوبات على المخالفين.

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