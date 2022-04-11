شهادة الـ18% تسحب رقماً ضخماً من جيوب المصريين

كشفت بيانات رسمية حديثة، إن إجمالي بيع شهادة العائد المرتفع 18% في السوق المصري، سجلت نحو 499 مليار جنيه خلال ثلاثة أسابيع من طرحها في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر.

وعقب اجتماع استثنائي قرر فيه البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وقام بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، أعلنت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، عن طرح شهادة استثمارية جديدة بأعلى عائد في السوق المصري في الوقت الحالي عند مستوى 18%.

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ووفق بيان، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إن حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات 18% بلغت نحو 159 مليار جنيه خلال ثلاثة أسابيع من طرحها من جديد، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب".

من جهته، قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيي أبوالفتوح، إن حصيلة البنك الأهلي المصري من بيع شهادات ذات عائد 18%، بلغت نحو 340 مليار جنيه، خلال ثلاثة أسابيع من بداية طرحها، وذلك عقب قرار البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة 1%.

وأكد أن البنك مستمر في إصدار الشهادة حتى الآن، مشيرا إلى أن حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 50%.

وأوضح أبو الفتوح، أن البنك قام بطرح شهادة تحت مسمى "الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري" والبالغ 18% سنويا بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).