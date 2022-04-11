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تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في فبراير

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اقتصاد بريطانيا
لندن
اقتصاد بريطانيا

تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في فبراير

الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.1% انخفاضا من 0.8% خلال يناير

لندن - رويترز

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، انخفاضا من 0.8% في يناير.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الاقتصاد البريطاني في فبراير، كان أكبر بنسبة 1.5% مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة "كوفيد-19".

وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 9% في عام 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكنه تعافى تعافيا حادا في عام 2021، ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في ديسمبر.

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