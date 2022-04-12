.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك

  • الخط
البنك المركزي السعودي ساما مناسبة
البنك المركزي السعودي "ساما"
ساما

البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك

ضمن تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، المبلغة للبنوك العاملة في المملكة في تاريخ 7 أبريل 2022، وذلك بناءً على التقييمات والمتابعة التي تمت خلال الأيام الماضية.

وذكر البنك المركزي أن التحديث تضمن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، ويجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك.

كما تضمن التحديث إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online) وذلك حسب الإجراءات النظامية.

سهم "ديوا" يقفز 22.6% مقارنة بسعر الطرح في الدقائق الأولى لتداوله أسواق المال سوق دبي سهم "ديوا" يقفز 22.6% مقارنة بسعر الطرح في الدقائق الأولى لتداوله

ويتم العمل بالتعليمات المحدثة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022.

وأكد البنك المركزي السعودي لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زعيم الانفصاليين في دونيتسك يعلن السيطرة على ميناء ماريوبول زعيم الانفصاليين في دونيتسك يعلن السيطرة على ميناء ماريوبول
اكتشف المزيد