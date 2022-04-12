قبل إصدارها رسمياً.. البيت الأبيض يفجّر مفاجأة بخصوص أرقام التضخم

يتوقع البيت الأبيض أن يكون معدل التضخم لشهر مارس في الولايات المتحدة والذي سيُكشف عنه اليوم الثلاثاء "مرتفعاً بشكل غير عادي"، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي: "نتوقع أن يكون تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في مارس مرتفعاً بشكل غير عادي بسبب غلاء الأسعار الذي تسبب فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

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وأضافت أن البيت الأبيض يتوقع "اختلافاً كبيراً" بين معدل التضخم العام ومعدل التضخم "الأساسي" الذي يستثني أسعار الطاقة والنفط التي ارتفعت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن، الحديث حول هذا الأمر اليوم، خلال زيارة إلى ولاية إيوا ستركز على هذه المسألة بشكل خاص، وفقاً لما ذكرته "فرانس برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكان معدل التضخم مرتفعاً أصلاً في الولايات المتحدة قبل أن يتفاقم في فبراير مع بدء الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 7.9% على أساس سنوي في فبراير، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 1982، وفق مؤشر أسعار المستهلكين الذي تعدل على أساسه الرواتب التقاعدية.

ومن المنتظر أن يتسارع معدل التضخم في مارس الذي سيكون أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم على أساس شهري 1.2%، مقارنة بـ0.8% في فبراير.

أما معدل التضخم "الأساسي"، فمتوقع أن يستمر عند المعدل الحالي البالغ 0.5%، ما يؤكد أن ارتفاع الأسعار يتركز في قطاعي الطاقة والغذاء.

فيما يحذر الاقتصاديون من أن التضخم لن يتباطأ قبل أشهر عدة.

ولمواجهة ذلك، بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الرئيسية في منتصف مارس ما يرفع من تكلفة الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يبطئ الاستهلاك والاستثمار لتخفيف الضغط على الأسعار.

وفي غضون ذلك، أكد المركزي الأميركي أنه سيواصل تشديد سياسته النقدية في الأشهر المقبلة.