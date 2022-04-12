وسط مخاوف من نقص المعروض.. القمح يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ أواخر مارس

ارتفعت العقود الآجلة للقمح لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف بشأن نقص المعروض على المدى القصير، والتأثير السلبي للطقس على المحاصيل.

ودعمت ظروف الطقس السيئة عبر ولايات السهول الأميركية أسعار العقود الآجلة، في حين تتوقع جمعية الحبوب الأوكرانية أن ينكمش محصولها إلى 18.2 مليون طن، أي ما يقرب من نصف إنتاج العام الماضي.

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كما خفضت كل من وزارة الزراعة الأميركية والأمم المتحدة توقعاتهما لشحنات الذرة الأوكرانية يوم الجمعة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال كبير اقتصاديي السلع الأساسية في "StoneX"، أرلان سوديرمان، إن "تأثير محصول الولايات المتحدة تزايد مع غياب أوكرانيا".

وارتفعت العقود الآجلة 3.4% مع حجم تداول قوي، قبل أن تغلق على ارتفاع بنسبة 2.9% عند 10.89 دولار للبوشل، وهو أعلى سعر منذ أواخر مارس الماضي.

وعكست أسعار الذرة ارتفاعاً مبكراً في شيكاغو، إلا أنها أغلقت على انخفاض طفيف بعد أن ارتفعت بنسبة 1.3%.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت العقود الآجلة للذرة على الرغم من الأخبار الدائرة عن أن الصين تحجز المزيد من الذرة من المحاصيل القديمة في الولايات المتحدة لتحل محل الحبوب الأوكرانية، ويرجع ذلك، إلى المخاوف بشأن بطء الطلب وضخامة محصول الذرة في البرازيل.

كما انخفضت أسعار فول الصويا بنسبة 2% إلى 16.5525 دولار للبوشل.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تستمر قيود العرض في موسم 2022-23، حيث تتوقع جمعية الحبوب الأوكرانية انخفاض محصول الذرة بنسبة 39% عن العام الماضي.