"المركزي" السريلانكي يعلن تعليقاً مؤقتاً لدفع الديون الخارجية

أعلن مسؤولون في سريلانكا اليوم الثلاثاء، أن بلادهم التي تواجه أزمات، ستعلق مؤقتا دفع الديون

الخارجية لتجنب تخلف اضطراري عن السداد، نظرا لاحتياجها لاحتياطياتها المحدوة من النقد الأجنبي لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود.

وقال محافظ البنك المركزي للصحافيين، بي ناندالال وييراسينغ: "لقد وصلنا إلى نقطة أن سداد الديون يمثل تحديا ومستحيلا، وأفضل إجراء يمكن اتخاذه هو إعادة هيكلة الديون وتجنب تخلفا اضطراريا عن

السداد".