.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميركا: سياسة الصين إزاء روسيا قد تؤثر على اندماجها في الاقتصاد العالمي

  • الخط
جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية
جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية
أميركا و الصين

أميركا: سياسة الصين إزاء روسيا قد تؤثر على اندماجها في الاقتصاد العالمي

يلين: استبدال الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسية سيستغرق "وقتاً طويلاً إن حدث أصلاً"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الأمر سيستغرق "وقتا طويلا" قبل أن يُستبدل الدولار الأميركي كعملة الاحتياطي الرئيسي في الاقتصاد العالمي، إن حدث ذلك أصلا.

وأضافت يلين في حديث أمام المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية، إن هيمنة الدولار كوسيلة للتبادل ترجع بشكل أساسي إلى قوة الاقتصاد والنظام المالي الأميركيين والثقة في الأسواق المالية بالولايات المتحدة، وفق رويترز.

ويمكن أن يهدد موقف الصين إزاء روسيا وغزوها لأوكرانيا استعداد دول للتعاون مع بكين وإجراء مبادلات تجارية معها، بحسب "يلين".

وزيرة الخزانة الأميركية: لا توجد عملة يمكن أن تنافس الدولار اقتصاد الدولار وزيرة الخزانة الأميركية: لا توجد عملة يمكن أن تنافس الدولار

وذكرت أن "موقف العالم تجاه الصين واستعدادها للانخراط في مزيد من التكامل الاقتصادي قد يتأثر باستجابة بكين لدعوتنا إلى تحرك حازم تجاه روسيا".

وأشارت إلى أن الصين منخرطة بممارسات غير عادلة تسبب ضررا لمصالحنا الأمنية القومية، مضيفة: "علينا العمل مع الصين كي نتجنب نظاما ماليا ثنائي القطب".

وأفادت بأنه لا داعي للقلق حاليا على سلاسل الإمداد بسبب إغلاقات كورونا في الصين.

وبينت يلين أن العقوبات على روسيا أظهرت أهمية الدولار واليورو والشراكة مع الحلفاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شنغهاي الصينية مغلقة على 26 مليون شخص شنغهاي الصينية مغلقة على 26 مليون شخص
اكتشف المزيد