الإمارات وكوريا تجددان اتفاقية مقايضة عملات البلدين

اتفق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي في جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، على تجديد الاتفاقية الثنائية لمقايضة عملات البلدين، وذلك تأكيدًا على التزامهما باستمرار تعزيز التعاون التجاري والمالي بين البلدين.

وتتيح الاتفاقية التي تم توقيعها لأول مرة في عام 2013، للطرفين مواصلة مقايضة العملات المحلية بما يصل إلى 20 مليار درهم و6.1 تريليون وون كوري، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ اليوم 13 أبريل 2022، مع إمكانية تمديدها بموافقة متبادلة من كلا الطرفين.

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وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، إن الاتفاقية تساهم مع البنك المركزي في كوريا الجنوبية في تطوير الأسواق الاقتصادية والمالية في كلا البلدين بشكل كبير، وتعكس في الوقت ذاته حرص الطرفين على تعميق التعاون الثنائي في المسائل المالية، لاسيما المتعلقة بالمجالات التجارية والاستثمارية وتعزيز الاستقرار المالي"، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقع الاتفاقية خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وجو يول لي، محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية.