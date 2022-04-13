البنك المركزي السوري يخفض سعر الليرة إلى 2814 للدولار

قال البنك المركزي السوري في بيان، اليوم الأربعاء، إنه خفض سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء الذي بلغ 3900 للدولار اليوم.

وكان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

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وتزداد دولرة الاقتصاد السوري الذي تشله حرب مستمرة منذ نحو 11 عاما، إذ يحاول السوريون حماية أنفسهم من خفض قيمة العملة ومن التضخم.

ورفع انهيار العملة أسعار السلع وزاد الصعوبات على السوريين الذين يكافحون لشراء الطعام وسداد فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات.

وتعرضت الليرة السورية لضغوط متزايدة في فبراير شباط بعد أن الهجوم الروسي على أوكرانيا إذ يرتبط الاقتصاد السوري بعلاقات وثيقة مع موسكو الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.