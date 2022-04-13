اقتصاد سوريا
البنك المركزي السوري يخفض سعر الليرة إلى 2814 للدولار
اقترب من السعر في السوق السوداء الذي بلغ 3900 للدولار
قال البنك المركزي السوري في بيان، اليوم الأربعاء، إنه خفض سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء الذي بلغ 3900 للدولار اليوم.
وكان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.
مادة اعلانية
وتزداد دولرة الاقتصاد السوري الذي تشله حرب مستمرة منذ نحو 11 عاما، إذ يحاول السوريون حماية أنفسهم من خفض قيمة العملة ومن التضخم.
ورفع انهيار العملة أسعار السلع وزاد الصعوبات على السوريين الذين يكافحون لشراء الطعام وسداد فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات.
وتعرضت الليرة السورية لضغوط متزايدة في فبراير شباط بعد أن الهجوم الروسي على أوكرانيا إذ يرتبط الاقتصاد السوري بعلاقات وثيقة مع موسكو الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.
اقرأ أيضاً
-
خبير: البنوك السعودية ستكون قادرة على تسويق منتجات ادخارية مع رفع الفائدةقال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الامام الدكتور محمد مكني، إنه مع رغبة الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة، فإن السعودية ستقوم برفع أسعار الفائدة وهو ... أسواق العربية 1230
-
تراجع إصابات ووفيات كورونا بالعالم لثالث أسبوع على التواليأكثر من 7 ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 24% مقارنةً بالأسبوع السابق.. كما انخفض العدد الأسبوعي لوفيات كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 18% ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة فيروس كورونا
-
إمدادات النفط الروسية على موعد مع خسارة 3 ملايين برميل يومياقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو/أيار فصاعدا.وذكرت الوكالة، ... أسواق العربية 1230
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية