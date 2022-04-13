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تركيا تعتزم إلزام المصدرين بتحويل 40% من إيراداتهم إلى الليرة 

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اقتصاد تركيا

تركيا تعتزم إلزام المصدرين بتحويل 40% من إيراداتهم إلى الليرة

لتعزيز احتياطياتها ودعم العملة المحلية

دبي - العربية.نت

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في أحدث خطوات الحكومة لتعزيز احتياطياتها ودعم العملة المحلية، تخطط تركيا لزيادة معدل الإيرادات الذي يتعين على المصدرين تحويله من العملة الصعبة إلى الليرة التركية من 25% إلى 40%، بحسب ما أشاره مسؤولون لوكالة بلومبرغ.

وناقش البنك المركزي الخطة مع أعضاء جمعية المصدرين الأتراك، إلا أن الاقتراح يتطلب موافقة وزارة الخزانة التركية.

كانت تركيا قد ألزمت المصدرين في يناير الماضي بتحويل ربع إيراداتهم من العملة الصعبة إلى الليرة في البنك المركزي.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات باستثناء حيازات الذهب نحو 67 مليار دولار في بداية هذا الشهر، بانخفاض بنحو 8% عن نهاية عام 2021.

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