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روسيا: لا خطط لدينا لتأميم الشركات الأجنبية المنسحبة

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مجلس الدوما الروسي - روسيا 3
مجلس الدوما الروسي
روسيا و أوكرانيا

روسيا: لا خطط لدينا لتأميم الشركات الأجنبية المنسحبة

في مارس الماضي كشفت موسكو عن موافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الدوما (مجلس النواب الروسي)، فياتشيسلاف فولودين اليوم الأربعاء، إن موسكو لا خطط لديها لتأميم الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا.

لكن في مارس الماضي، كشفت موسكو عن موافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا.

وقال حزب "روسيا الموحدة"، الحاكم في روسيا، إن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.

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وأضاف الحزب في بيان على تطبيق تليغرام، أن اللجنة الحكومية المعنية بنشاط سن القوانين تدعم مشروع قانون يسمح بضم الشركات التي يمتلك فيها الأجانب من "الدول غير الصديقة" أكثر من 25% إلى إدارة الخارجية، لمنع إفلاسها وإنقاذ الوظائف، نقلاً عن "رويترز".

كان عضو بارز بالحزب الحاكم في روسيا، قد اقترح تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك رداً على العقوبات المفروضة على بلاده.

كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة.

وتعتمد الخطوط الجوية الروسية بشكل كبير على تأجير طائرات من إيرباص وبوينغ، ولدى الناقلات الروسية 980 طائرة ركاب في الخدمة، 777 منها مستأجرة، من بينها 515 طائرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 10 مليارات دولار مستأجرة من شركات أوروبية وأميركية.

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