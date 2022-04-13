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مستويات قياسية للتضخم في السودان بضغط تراجع قيمة العملة

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اقتصاد السودان

مستويات قياسية للتضخم في السودان بضغط تراجع قيمة العملة

تراجع القدرة الشرائية للجنيه السوداني يزيد أسعار السلع المحلية

دبي - العربية.نت

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قفزت معدلات التضخم في السودان لمستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية (الجنيه) وصعود الدولار.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في بيان، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 263.16% في شهر مارس من 258.40% في فبراير.

وفي مارس الماضي، حدد بنك الخرطوم السوداني سعر صرف 530 جنيها سودانيا للدولار، بانخفاض 19% عن السعر السابق.

ويأتي التغيير بعد أن قالت السلطات السودانية، إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.

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