مستويات قياسية للتضخم في السودان بضغط تراجع قيمة العملة

قفزت معدلات التضخم في السودان لمستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية (الجنيه) وصعود الدولار.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في بيان، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 263.16% في شهر مارس من 258.40% في فبراير.

مادة اعلانية

وفي مارس الماضي، حدد بنك الخرطوم السوداني سعر صرف 530 جنيها سودانيا للدولار، بانخفاض 19% عن السعر السابق.

ويأتي التغيير بعد أن قالت السلطات السودانية، إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.