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"المركزي" الكندي يتجه لرفع الفائدة 0.5% في اجتماع اليوم

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اقتصاد

"المركزي" الكندي يتجه لرفع الفائدة 0.5% في اجتماع اليوم

سيكون أول مصرف في مجموعة السبع يرفعها 0.5%

دبي - العربية.نت

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يستعد البنك المركزي الكندي ليصبح أول مصرف في مجموعة السبع يقوم برفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعه اليوم وسط تحركه لمكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود.

ومن المتوقع أن يرفع "المركزي" الكندي الفائدة إلى 1% لتزيد تدريجيا إلى 3% بحلول أبريل من العام المقبل.

وبذلك ستكون هذه المرة الأولى التي يرفع فيها البنك المركزي الكندي الفائدة بنصف في المئة منذ عام 2000.

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يشار إلى أن البنك المركزي الكندي رفع الفائدة الشهر الماضي بربع في المئة إلى 0.5%.

كما سيقوم البنك المركزي الكندي اليوم بمراجعة توقعاته للتضخم وسط توقعات الاقتصاديين بأن التضخم في طريقه ليتجاوز 6% في مارس، وليظل أعلى من 4% خلال معظم عام 2022، أعلى بكثير من 2% التي يستهدفها البنك المركزي.

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