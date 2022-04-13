"ستاندرد آند بورز" تتوقع زيادة بنسبة 13% في أرباح البنوك السعودية مع رفع الفائدة
توقعات بنمو الائتمان 12%.. وتراجع الطلب على قروض الرهن العقاري
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، أن تستفيد البنوك السعودية من رفع أسعار الفائدة، حيث اعتبرت أنه مقابل كل زيادة بحجم 100 نقطة أساس، تؤدي إلى زيادة أرباح البنوك السعودية بنسبة 13%.
كما توقعت الوكالة أن يظل نمو الائتمان قوياً عند 12% لهذه السنة، لكنها رجحت أن ينخفض الطلب على القروض السكنية خلال السنة.
واعتبرت أن الجولة الثانية من رفع أسعار الفائدة في العامين المقبلين، ستؤدي إلى نمو أقل من المتوقع للائتمان مع ارتفاع تكلفة التمويل، لكن الرسملة الجيدة ستعزز موقف البنوك.
وتوقعت أن يعود نمو الائتمان لطبيعته عند 10% بحلول عام 2023 مدعوما بمشاريع رؤية 2030.
وأشارت "ستاندرد آند بورز"، إلى أن الزيادة في العقود المتعلقة بمشاريع رؤية 2030 وبرامج دعم القطاع الخاص، من شأنها أن تعزز الطلب على الائتمان بين الشركات، متوقعة عودة نمو الائتمان إلى طبيعته عند حوالي 10% بحلول عام 2023.
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