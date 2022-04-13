مسؤول: إجمالي كميات القمح المسوقة في العراق سيقل 50% عن الموسم الماضي

قال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، محمد حنون، لجريدة الصباح الحكومية، إن الكميات الكلية التي ستسوق من محصول القمح بالبلاد للموسم الحالي ستبلغ مليوني طن فقط، وذلك بانخفاض 50% عن الكميات المسوقة في الموسم الماضي.

وأضاف حنون أن هذا يعود إلى خفض مساحة الخطة الزراعية الشتوية بسبب تناقص الحصص المائية وقلة معدلات الأمطار وتأخر صرف مستحقات المزارعين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

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وكان العراق طرح الشهر الماضي، مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد من كافة المناشئ.

كما اتخذ العراق وهو مستورد رئيسي للحبوب، إجراءات عاجلة لتدبير مخزونات استراتيجية من القمح ودعم برنامح بطاقات التموين المحلي على أثر تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، إذ خصصت وزارة التجارة 100 مليون دولار لاستيراد 3 ملايين طن من القمح بشكل عاجل.

وكان وزير التجارة العراقي علاء الجبوري قد صرح سابقاً أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى الأول من أبريل المقبل.