.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أستراليا تفرض عقوبات مالية جديدة على روسيا.. استهدفت 14 شركة مملوكة للدولة

  • الخط
علم أستراليا
علم أستراليا
روسيا و أوكرانيا

أستراليا تفرض عقوبات مالية جديدة على روسيا.. استهدفت 14 شركة مملوكة للدولة

بعد فرضها على وزارة المالية الروسية و11 مصرفا ومنظمة حكومية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت أستراليا اليوم الخميس، أنها فرضت عقوبات مالية جديدة تستهدف 14 شركة روسية مملوكة للدولة.

وكانت أستراليا فرضت الشهر الماضي عقوبات على وزارة المالية الروسية و11 مصرفا ومنظمة حكومية إضافية، لتغطي بذلك معظم الأصول المصرفية في البلاد إلى جانب جميع الكيانات التي تدير ديون روسيا السيادية.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية ماريس بين: "بإدراجنا البنك المركزي الروسي مؤخرا، تكون أستراليا قد استهدفت جميع الكيانات الحكومية الروسية المسؤولة عن إصدار وإدارة ديون روسيا السيادية".

وتواجه موسكو صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية في ضوء العقوبات المشددة التي فرضت عليها لثنيها عن مواصلة الهجوم على أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة
اكتشف المزيد