البنك المركزي الأوروبي يبقي الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%، وفائدة الإيداع عند -0.5%. وأشار إلى أنه يجب إنهاء برنامج شراء الأصول في الربع الثالث من 2022.

وقال المركزي الأوروبي، إن حرب أوكرانيا "تؤثر بشدة" على اقتصاد منطقة اليورو.

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وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا مرتفعا عند 7.5% الشهر الماضي بفعل زيادات حادة في أسعار النفط، لكن بعض صانعي السياسات ما زالوا يجادلون بأن نمو الأسعار قد يتراجع عن مستوى 2% الذي يستهدفه المركزي الأوروبي في الأجل المتوسط.

يبقي "المركزي" الأوروبي على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية منذ عام 2014، ولم يرفعها في أكثر من 10 سنوات، لكن قفزة في التضخم جعلت زيادة في معدل فائدة الإيداع البالغ ناقص 0.5% موضوعا مثار نقاش بشكل متزايد.