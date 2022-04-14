"التجارة" السعودية تُشهِّر بشركة لتجارة ألعاب الأطفال.. ارتكبت هذه المخالفة 

شهَّرت وزارة التجارة السعودية بشركة تختص بتجارة ألعاب الأطفال بمدينة الرياض، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها والمسؤول عن الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض وبيع (760) منتجاً (سلايم-صلصال) مغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، لاسيما أنها تُستخدم في ألعاب الأطفال.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهر، وإتلاف المنتجات المغشوشة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالفين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأكدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدُّم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.