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الحكومة التركية تعد بقروض ميسرة لدعم قطاعي السياحة والتصدير

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رجب طيب أردوغان (أرشيفية من فرانس برس)
رجب طيب أردوغان (أرشيفية - فرانس برس)
اقتصاد تركيا

الحكومة التركية تعد بقروض ميسرة لدعم قطاعي السياحة والتصدير

أردوغان: الزيادات في الأسعار تعود إلى أسواق الطاقة والسلع وعدم استقرار العملة

إسطنبول - رويترز

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستقدم قروضا ميسرة للمستثمرين في مجالات التصدير والسياحة التي تدر عائدات بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الزيادات "الباهظة" في الأسعار تعود في الغالب إلى أسواق الطاقة والسلع وعدم استقرار العملة.

وأضاف أردوغان أمام تجمع من أصحاب المشروعات الصغيرة إن القروض المرتبطة بالتصدير ستكون بفائدة تقل عن 9%، موضحا أن تمويلا بقيمة 100 مليار ليرة (6.8 مليار دولار) سيُتاح للمصدرين فضلا عن 50 مليار ليرة لقطاع السياحة.

وأكد الرئيس التركي مجددا أن أولئك الذين يرفعون الأسعار بصورة غير عادلة، سيعاقبون.

وقفز المعدل السنوي للتضخم في تركيا إلى 61% الشهر الماضي، مدفوعا بأزمة العملة أواخر عام 2021، والتي نجمت عن سلسلة من التخفيضات الحادة لأسعار الفائدة بتوجيه من أردوغان.

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