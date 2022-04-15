الحكومة التركية تعد بقروض ميسرة لدعم قطاعي السياحة والتصدير
أردوغان: الزيادات في الأسعار تعود إلى أسواق الطاقة والسلع وعدم استقرار العملة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستقدم قروضا ميسرة للمستثمرين في مجالات التصدير والسياحة التي تدر عائدات بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الزيادات "الباهظة" في الأسعار تعود في الغالب إلى أسواق الطاقة والسلع وعدم استقرار العملة.
وأضاف أردوغان أمام تجمع من أصحاب المشروعات الصغيرة إن القروض المرتبطة بالتصدير ستكون بفائدة تقل عن 9%، موضحا أن تمويلا بقيمة 100 مليار ليرة (6.8 مليار دولار) سيُتاح للمصدرين فضلا عن 50 مليار ليرة لقطاع السياحة.
وأكد الرئيس التركي مجددا أن أولئك الذين يرفعون الأسعار بصورة غير عادلة، سيعاقبون.
وقفز المعدل السنوي للتضخم في تركيا إلى 61% الشهر الماضي، مدفوعا بأزمة العملة أواخر عام 2021، والتي نجمت عن سلسلة من التخفيضات الحادة لأسعار الفائدة بتوجيه من أردوغان.
-
"النقد الدولي": حرب أوكرانيا ستخفض تقديراتنا للنمو العالمي خلال 2022 و2023توقع تراجع النمو في 143 اقتصادا اقتصاد
-
عجز حساب المعاملات الجارية في مصر يرتفع إلى 7.8 مليار دولار"المركزي" أرجعه إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% اقتصاد
-
السعودية: "التجارة" و"الموارد البشرية" توضحان شروط مزاولة التجارة الإلكترونيةرصد متاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية وتزور شعار "معروف" اقتصاد