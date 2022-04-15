روسيا و أوكرانيا
روسيا: إمدادات القمح لعملائنا الكبار لم تتأثر بالحرب
مرونة صادرات الحبوب ترفع تقديرات الشحنات إلى مصر وتركيا وإيران
قال معهد دراسات السوق الزراعية في موسكو، إن وتيرة تصدير الحبوب الروسية إلى أكبر العملاء، مصر وتركيا وإيران، لم تتأثر كثيراً رغم العقوبات، حيث كان هناك مرونة في صادرات الحبوب لرفع الشحنات لهذه الدول.
وتم تحميل ما يقرب من 900 ألف طن من القمح في الموانئ الروسية هذا الشهر، بما يتماشى مع وتيرة مارس، وفقاً لأرقام شركة "Logistics OS"، المتخصصة في بيانات الشحن.
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لكن المعهد الروسي يتوقع تراجع شحنات الحبوب بالأشهر المقبلة بسبب ارتفاع الروبل وضرائب التصدير المرتفعة.
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