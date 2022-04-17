السعودية تحول وديعة البنك المركزي الموريتاني بـ300 مليون دولار إلى قرض ميسر
للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية
قامت المملكة العربية السعودية بتحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر، ضمن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنموياً واقتصادياً، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، فإن هذه الخطوة تأتي تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
ومن المأمول أن يُسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
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