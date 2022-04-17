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مصر تنفي فرض أي قيود على الاستيراد من الشركات السعودية

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اقتصاد مصر

مصر تنفي فرض أي قيود على الاستيراد من الشركات السعودية

التجارة المصرية: جارٍ توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة

دبي - العربية.نت

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نفى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة المصرية، صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرية.

وأشار المتحدث الرسمي في بيان للوزارة، اليوم الأحد، إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرية.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط قيادة وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

ولفت إلى أنه جارٍ توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري.

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