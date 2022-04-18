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ارتفاع أسعار الذرة لأعلى مستوياتها في 10 أعوام

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روسيا و أوكرانيا

ارتفاع أسعار الذرة لأعلى مستوياتها في 10 أعوام

تشكل روسيا وأوكرانيا معا حوالي خمس مبيعات الذرة عالميا

دبي - العربية.نت

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استمر ارتفاع العقود المستقبلية للذرة لتصل إلى أعلى مستوياتها في عقد بسبب مخاوف من تهديدات تطال الإمدادات العالمية من روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الذرة تسليم شهر يوليو بأكثر من 1% مع بداية تداولات الأسبوع الحالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر من عام 2012.

وتشكل روسيا وأوكرانيا معا أكثر من ربع التجارة العالمية من القمح وحوالي خمس مبيعات الذرة عالميا، حيث يعزز الصراع ارتفاع الطلب على الحبوب الأميركية لتعويض جزء من النقص في المعروض للدولتين المتصارعتين.

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