اقتصاد المغرب
الحكومة المغربية تخفض توقعات نمو الاقتصاد بنحو النصف هذا العام
نمو متوقع في المتوسط بين 1.5٪ و1.7٪ انخفاضًا من 3.2٪ كانت متوقعة في قانون الميزانية
أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن رئيس الوزراء عزيز أخنوش، بأن من المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب في المتوسط بين 1.5٪ و 1.7٪ خلال العام 2022، انخفاضًا من 3.2٪ كانت متوقعة في قانون الميزانية.
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله إن الانخفاض يرجع بالأساس إلى تراجع في أداء القطاع الزراعي.
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وفي توقعات سابقة، قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن النمو الاقتصادي قد يتباطأ إلى 2.9% في 2022.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 7.3% في 2021، بعد أن انكمش بنسبة 6.3% في 2020 بفعل التأثير المشترك لجائحة كورونا والجفاف، بحسب "رويترز".
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