روسيا تعتزم اتخاذ إجراء قانوني بشأن الأصول المجمدة

قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الاثنين، إن روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لمواطنين روس.

وأضافت أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى ترو وأن تكون مبررة قانونيا.

مادة اعلانية

وجمدت العقوبات الأجنبية نحو 300 مليار دولار من نحو 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية عندما بدأت ما وصفتها بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.