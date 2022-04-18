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بوتين: الروبل مستقر ويجب دعم إجراءات البنك المركزي الروسي

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين: الروبل مستقر ويجب دعم إجراءات البنك المركزي الروسي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بوتين: الروبل مستقر ويجب دعم إجراءات البنك المركزي الروسي

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