روسيا و أوكرانيا
بوتين: الروبل مستقر ويجب دعم إجراءات البنك المركزي الروسي
بوتين: الروبل مستقر ويجب دعم إجراءات البنك المركزي الروسي
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