بوتين: الروبل مستقر ويجب دعم إجراءات البنك المركزي الروسي

أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 5 أسابيع مع خطر حدوث ركود في أميركا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس، بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن.وارتفع سعر ...