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مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب

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اقتصاد الإمارات

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب

تم طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات

دبي - العربية.نت

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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لدخول وإقامة الأجانب.

وتضمنت اللائحة تعديلات على نظام الإقامة الذهبية التي تمنح لمدة 10 سنوات، لتيسير متطلباتها والتوسع في فئات المستفيدين.

كما تضمنت مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها بالإضافة إلى مزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

كما تم طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن، تمكن المستفيد من البقاء في الدولة حتى 90 يوماً متواصلة، على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوماً في السنة الواحدة.

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