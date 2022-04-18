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"بلومبرغ": مستثمرون عالميون يتخارجون من الصين.. لهذه الأسباب

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اقتصاد الصين

"بلومبرغ": مستثمرون عالميون يتخارجون من الصين.. لهذه الأسباب

منها مخاوف من تكرار السيناريو الروسي في العقوبات

دبي - العربية.نت

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رصدت وكالة بلومبرغ تخارجاً قوياً للمستثمرين العالميين من السوق الصينية على خلفية مخاوف من تكرار السيناريو الروسي في العقوبات والضغوط الدولية على بكين، في وقت تراجعت الثقة بالاقتصاد نتيجة التدخلات التنظيمية الحكومية وسياسة الإغلاق التام بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال تقرير الوكالة إن صناديق الأسهم الخاصة التي تستثمر في الصين، جمعت 1.4 مليار دولار فقط في الربع الأول، وهو أقل مبلغ منذ العام 2018.

وأضاف أن أسواق الأسهم الصينية تعاني، إذ انخفض مؤشر (CSI 300) الصيني بنسبة 15% منذ بداية السنة، وأصبح معدل العائد مقارنة مع حجم المخاطر من بين أدنى المعدلات على مستوى العالم.

ويتم تداول المؤشر عند أدنى مستوياته منذ عام 2014 مقارنة بمقياس (MSCI).

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