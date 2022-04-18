قصة منع صادرات مئات الشركات الأجنبية إلى مصر.. وهذه شروط عودتها

قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات المصرية، وقف واردات مئات من الشركات العالمية والعلامات التجارية الكبرى التي تصدر منتجاتها إلى السوق المصرية، لعدم امتثالها لمتطلبات تسجيل المصانع.

ووفق القائمة المعلنة، من بين هذه الشركات علامات تحمل جنسيات مختلفة منها أسماء مثل يونيليفر والمراعي وريدبول ودانيا للأغذية المحدودة وأليجانس، وكورنيلياني، وهيدرا، ومدار للكيماويات، وفينوس هيلث مور للصناعات.

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ويأتي الإيقاف بعد قرار وزارة التجارة المصرية، في مارس الماضي، والذي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.

وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.

البداية

وبدأت مصر في عام 2016 بإلزام بعض الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل تصدير البضائع إلى مصر.

ويتوجب التسجيل في الوقت الحالي لـ 29 نوعا من السلع، تشمل المنتجات الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث والسيراميك.

وقبل السماح لها بالعمل مع المستوردين المصريين، على الشركات الأجنبية تقديم بعض المستندات (مثل شهادات الجودة والعلامات التجارية وغيرها) إلى الهيئة لتوفير معلومات عن المصانع المستخدمة في تصنيع البضائع، وهو ما يسمح للهيئة بالتأكد من أن المنتجات تلبي المعايير المصرية.

مراجعة الملفات

وقالت وزارة التجارة في بيان، أمس الأحد، إن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).

وذكر البيان، أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري.

وتابعت الوزارة: "مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية".

وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أو شطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل.

وتقوم الهيئة بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم .

على صعيد آخر، أشارت الوزارة، إلى أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري.

من جهتها، نفت "يونيليفر" إحدى الشركات المدرجة في القائمة، تعطل أعمالها في مصر. وقالت الشركة في بيان، إن جميع أنشطتها التجارية في مصر تعمل بشكل طبيعي، بما في ذلك التصدير والاستيراد، وفقا للقوانين واللوائح المصرية.

وأشارت "يونيليفر" إلى عدم اشتراط تسجيل بعض منتجاتها مثل شاي ليبتون.

وأضافت يونيليفر أنها تصنع العديد من المنتجات الأخرى بالكامل في مصانع الشركة بمصر، لتصديرها إلى أكثر من 45 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.