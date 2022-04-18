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موسكو مستعدة لدعم من خسروا وظائفهم بسبب انسحاب الشركات الأجنبية

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اقتصاد روسيا
روسيا لا تنوي تأميم الشركات الأجنبية
اقتصاد روسيا

موسكو مستعدة لدعم من خسروا وظائفهم بسبب انسحاب الشركات الأجنبية

نحو 200 ألف شخص مهددون بفقدان وظائفهم

دبي - العربية.نت

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قال عمدة موسكو، اليوم الاثنين، إن سلطات موسكو على استعداد لدعم الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم نتيجة مغادرة وتعليق عمل الشركات الأجنبية، من خلال توفير التدريب والعمل المؤقت والمهم من الناحية الاجتماعية.

وأضاف أن نحو 200 ألف شخص مهددون بفقدان وظائفهم نتيجة مغادرة وتعليق عمل الشركات الأجنبية في روسيا.

كان رئيس الدوما (مجلس النواب الروسي)، فياتشيسلاف فولودين قال مؤخراً، إن موسكو لا خطط لديها لتأميم الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا.

لكن في مارس الماضي، كشفت موسكو عن موافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا.

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