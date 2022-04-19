الإمارات تلغي شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية

قررت حكومة الإمارات إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتأشيرات الدخول والإقامة.

وتضمنت المنظومة أيضا مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية، منها إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

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وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، بأن مجلس الوزراء، اعتمد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب الهادف إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.

وتوفر اللائحة التنفيذية المعلومات الوافية عن أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة، والأحكام العامة لدخول وإقامة الأجنبي بالدولة، وتعكس التطور الجذري الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول والإقامة بهدف تيسير الإجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته ومرونته وتعزيز شعور الاستقرار والأمان المجتمعي.

وشهدت الإقامة الذهبية التي تمنح لعدة فئات وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام، مجموعة كبيرة من التعديلات التي جاءت بغرض تيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين.