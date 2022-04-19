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الإمارات: رفع سن إقامة الأبناء على ذويهم داخل الدولة إلى 25 عاماً

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اقتصاد الإمارات مناسبة
يجوز للأجنبي المقيم في الإمارات استقدام أفراد أسرته
اقتصاد الإمارات

الإمارات: رفع سن إقامة الأبناء على ذويهم داخل الدولة إلى 25 عاماً

ضمن منظومة مستحدثة توفر حزمة من المزايا لأفراد الأسرة

دبي - العربية.نت

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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وتقدم المنظومة المستحدثة حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة، إذ يجوز للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته بسهولة ويسر.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، يشمل ذلك الزوج والأبناء، حيث تم رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط، إضافة إلى البنات غير المتزوجات بغض النظر عن العمر.

ويمنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بغض النظر عن العمر.

كما جرى استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى، وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة هي مدة إقامة رب الأسرة ذاتها.

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