بنوك عالمية تخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الصيني في 2022

خفضت ثلاثة بنوك عالمية هي UBS و"باركليز" Barclays و"ستاندرد تشارترد" Standard Chartered، توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني لهذه السنة بعد الإغلاق الاقتصادي للبلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وخفض بنك UBS توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.2% من 5%، بينما خفض "باركليز" توقعاته للنمو بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.3%.

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أما "ستاندرد تشارترد" فقد خفض التوقعات إلى 5% من 5.3%.

يشار إلى أن اقتصاد الصين، سجل نموا نسبته 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء، أمس الاثنين، محذرا من "تحديات كبيرة" في المستقبل نظرا إلى أن عودة ظهور فيروس كورونا تهدد الهدف السنوي الطموح لبكين.