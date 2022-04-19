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صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد روسيا 17% بحلول 2023 بسبب العقوبات

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مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
صندوق النقد الدولي
اقتصاد روسيا

صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد روسيا 17% بحلول 2023 بسبب العقوبات

كبير الخبراء الاقتصاديين بالصندوق: العقوبات لها بالفعل تأثير كبير جدا على الاقتصاد الروسي

دبي - العربية.نت

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قال كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن تشديد الدول الغربية للعقوبات على روسيا لتستهدف صادرات الطاقة بسبب حربها في أوكرانيا سيتسبب في مزيد من الهبوط الحاد في الناتج الاقتصادي لروسيا بما يصل إلى 17% بحلول 2023.

وأبلغ بيير-أوليفييه جورينشا الصحفيين أن التوقعات الحالية لصندوق النقد تشير إلى انكماش قدره 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2022.

وأضاف: "لهذا فإن العقوبات لها بالفعل تأثير كبير جدا على الاقتصاد الروسي وقد يكون لها تأثير أكبر إذا شهدت مزيدا من التشديد".

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