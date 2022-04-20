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المركزي السعودي يكمل الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية

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البنك المركزي السعودي ساما
البنك المركزي السعودي
اقتصاد السعودية

المركزي السعودي يكمل الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية

عبر برنامج "تنفيذ"

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي السعودي، في بيان اليوم الأربعاء، عن اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج "تنفيذ".

ويهدف البرنامج إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر البنك المركزي والتكامل بينها، بشكل يساهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وذكر البنك المركزي، أنه يستهدف من خلال برنامج "تنفيذ" تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها.

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ويأتي ذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزاً للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.

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