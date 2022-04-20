السعودية تعلن موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وقالت الوزارة، في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر"، إن الإجازة تبدأ بنهاية دوام يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هـ، الموافق 30 أبريل 2022، وذلك لمدة 4 أيام.

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وأضافت أنه على صاحب العمل التقيد بما ورد في الفقرة الثانية للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

كانت "تداول السعودية" قد أعلنت أن إجازة عيد الفطر سوف تبدأ بنهاية يوم الخميس 28 أبريل 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8 مايو 2022.