اقتصاد السعودية
السعودية تعلن موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي
لمدة 4 أيام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي.
وقالت الوزارة، في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر"، إن الإجازة تبدأ بنهاية دوام يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هـ، الموافق 30 أبريل 2022، وذلك لمدة 4 أيام.
مادة اعلانية
وأضافت أنه على صاحب العمل التقيد بما ورد في الفقرة الثانية للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
كانت "تداول السعودية" قد أعلنت أن إجازة عيد الفطر سوف تبدأ بنهاية يوم الخميس 28 أبريل 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8 مايو 2022.
اقرأ أيضاً
-
"التأمينات" السعودية: عدد المشتركين يتجاوز 12 مليونا بنهاية الربع الأول30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية اقتصاد
-
مسح لـ"الراجحي المالية": الأسهم السعودية قد تتفوق بالأداء على الأسواق العالميةكشف أن 2022 عام صعب لقطاعات الأغذية والمشروبات والتجزئة نتيجة ارتفاع التضخم قصص اقتصادية
-
الإمارات تصدر سندات خزينة محلية بقيمة 1.5 مليار درهمأوضحت وزارة المالية أن إصدار السندات بالدرهم سيسهم في بناء سوق السندات المحلية أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية