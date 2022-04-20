السعودية تقفل طرح أبريل من الصكوك بـ9.98 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2022، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 9.982 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين.

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وبلغ حجم الأولى 6.402 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثانية 3.580 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2037، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كان حجم الإصدار قد بلغ 10.375 مليار ريال لشهر مارس 2022، وقسم إلى شريحتين، بلغ حجم الشريحة الأولى 3.575 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030.