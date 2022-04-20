روسيا و بوتين
بوتين: العقوبات الغربية على روسيا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية
يتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة بسبب العقوبات الغربية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن القيود "غير القانونية" التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من حكومته تحديث استراتيجية روسيا في المنظمة.
وأضاف بوتين أن "هذه العقوبات تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، التي دأب الزملاء الأوروبيون على تأكيد تقيدهم بها."
مادة اعلانية
ويتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف إرغام موسكو على سحب قواتها التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
اقرأ أيضاً
-
ناسداك يقود صعود وول ستريت مع تراجع عوائد السنداتالتفاؤل العام حيال نتائج الأعمال يغلب أثر انخفاض أسهم نتفليكس أسواق المال
-
"تداول السعودية" تستطلع الآراء بشأن تعديل قواعد الإدراج المباشر لأدوات الدينتستهدف "تداول" تنويع قاعدة المستثمرين والمصدرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة أسواق المال
-
المركزي الألماني يتوقع أول زيادة للفائدة بمنطقة اليورو في الربع الثالثجواكيم ناجيل: من غير المرجح أن يعيد المركزي الأوروبي التضخم إلى مستواه المستهدف أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية