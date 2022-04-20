بوتين: العقوبات الغربية على روسيا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن القيود "غير القانونية" التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من حكومته تحديث استراتيجية روسيا في المنظمة.

وأضاف بوتين أن "هذه العقوبات تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، التي دأب الزملاء الأوروبيون على تأكيد تقيدهم بها."

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ويتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف إرغام موسكو على سحب قواتها التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.