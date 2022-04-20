اقتصاد تونس
تونس تقترض 700 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد بفائدة 5.76%
من المقرر سداد القرض على 7 سنوات تشمل فترة سماح لسنتين
قال البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، إنه وقع اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022.
وأضاف البنك أن فائدة القرض تبلغ 5.76%، من المقرر سداد القرض على 7 سنوات تشمل فترة سماح لسنتين.
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وفي 7 أبريل الحالي، وقعت تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة "كوفيد- 19".
ويهدف القرض إلى تمويل ودعم الفئات الضعيفة والأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد 19.
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