شهر رمضان يقفز باستخدام الإنترنت المحمول في مصر

كشفت بيانات رسمية حديثة، زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول في مصر بنسبة 68% خلال شهر رمضان من العام 2022 مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول إلى 11 مليون مستخدم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 39% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت إلى 980 ألف مستخدم.

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وأوضحت أن متوسط الأنشطة الأعلى استخداما يوميا بلغ نحو 3.5 مليون ساعة يوميا في مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة منشورة بزيادة 158%، ونحو 131 مليون عملية بحث في الخرائط بزيادة 111%، و12.9 مليون ساعة مشاهدة محتوى ترفيهي بزيادة 76%، و181 مليون زيارة تسوق إلكتروني بزيادة نسبتها 47%.

في المقابل، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة الواردات المصرية من أجهزة الهاتف المحمول بنسبة 18.8% خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 119.8 مليون دولار، مقابل نحو 147.5 مليون دولار في شهر يناير عام 2021.

وقدرت البيانات إجمالي حجم الواردات المصرية من الهواتف المحمولة بنهاية عام 2021، بنحو 1.619 مليار دولار، مقابل نحو 1.754 مليار دولار في عام 2020 بنسبة تراجع بلغت نحو 7.7%.

وتباينت واردات الهواتف المحمولة خلال عام 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي من عام 2021 نحو 940 مليونا و647 ألف دولار، مقابل مليار و58 مليونا و359 ألف دولار خلال الفترة المناظرة عام 2020، بتراجع بلغ نحو 117 مليونا و712 ألف دولار.

وفي يناير الماضي، تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري في مصر لتبلغ نحو 2.44 مليار دولار، مقابل 3.60 مليار دولار لنفس الشهر من العام قبل الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 32.3%.

فيما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 34.5%، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.99 مليار دولار خلال شهر يناير، مقابل نحو 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام 2020.