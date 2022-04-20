مجموعة العشرين تكثف مراقبة أسواق السلع المضطربة بسبب الحرب في أوكرانيا

قال مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين اليوم الأربعاء، إنه يكثف مراقبة أسواق السلع بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تقلبات كبيرة في الأسعار.

وقالت هيئة الرقابة في رسالة إلى وزراء مالية المجموعة ومحافظي البنوك المركزية الذين يجتمعون اليوم الأربعاء: "يكثف مجلس الاستقرار المالي مراقبة تطورات السوق الحالية ونقاط الضعف الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على أسواق السلع، والهامش والرافعة المالية".

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وأضاف: "في غضون ذلك، عززت الحرب الروسية الأوكرانية المخاوف بشأن النمو والاستخدام المحتمل للأصول المشفرة. ويمضي مجلس الاستقرار المالي في العمل على التنظيم والإشراف على الأصول المشفرة غير المدعومة والعملات المستقرة".