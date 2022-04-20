اقتصاد مصر
مصر توافق على تمويل من صندوق النقد العربي بقيمة 373 مليون دولار
للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا
قال مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، إنه وافق على تمويل من صندوق النقد العربي بنحو 373 مليون دولار، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.
واجهت مصر موجات متتالية من وباء كوفيد-19 لكنها ألغت في الفترة الأخيرة معظم الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها في مراحل سابقة لاحتوائه.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
مقترح روسي لتجنب التخلف عن الديونمقترح روسي لتجنب التخلف عن الديون الأسواق سوشيال
-
الغارديان: تحذيرات من ركود اقتصادي في بريطانيا هذا الصيفضربة مزدوجة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين اقتصاد
-
بوتين: كارثة دونباس أجبرتنا على دخول أوكرانيامع اقتراب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من الدخول في شهرها الثالث، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن ما وصفها بكارثة دونباس، هي ما دفعت ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية